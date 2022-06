Schein und Sein: Besucher können die Kirchen in Burg am Tag des offenen Denkmals besuchen und staunen

„Sein & Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ - so lautet das diesjährige Motto am Tag des offenen Denkmals.

Burg (vs) - „Sein & Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ - so lautet das diesjährige Motto am Tag des offenen Denkmals. Auch die Kirchen St. Nicolai und Unser Lieben Frauen in Burg öffnen am Sonntag, 12. September, von 11 bis 17 Uhr für alle interessierten Besucher ihre Türen.