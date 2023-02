Das Jahr 2023 ist knappe zwei Monate alt und die Zeit mit großen Veranstaltungen, aber auch Herausforderungen liegt vor uns. Die Volksstimme hat deshalb die Ortsbürgermeister der Gemeinde Möser gefragt: Was sind die kommenden Höhepunkte und Projekte. Und welche Aufgaben kommen auf die Ortschaft zu? Heute mit Schermens Ortsbürgermeister Marco Simon (SPD). Er ist seit Juli 2012 im Amt.

Schermens Bürgermeister Marko Simon will einen Dialog zu neuen Solarparks.

Schermen - Als „größte Herausforderung unserer Zeit“ und für seine Ortschaft sieht der SPD-Ortsbürgermeister die Wahrung des Friedens. Denn ohne den Frieden sei alles nichts. Das gelte für unsere einmalige Welt, wie auch für das Land, das Dorf und die Nachbarschaft, so Simon. Bei den anstehenden Projekten sieht Simon die Ortschaft vor Herausforderungen. Die aktuellen Vorplanungen für die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sei eines dieser Projekte. „Hier sehe ich die Herausforderung darin, einen vernünftigen Dialog zwischen allen Beteiligten zu erreichen“, so der SPD-Politiker. Es sei wichtig, ein generelles Schwarz-Weiß-Denken abzustellen, um so einen fairen Umgang miteinander zu ermöglichen.