Wer mehr Fläche für Photovoltaik-Anlagen haben will, soll auch dafür zahlen - nämlich an den Ort. Das fordert Schermens Ortsbürgermeister, denn in Schermen soll das meiste stehen.

Schermen/Möser - Warum hat Schermen so viele, andere Ortschaften der Gemeinde Möser dagegen so wenige? So lautete eine der zahlreichen Einwände und Fragen zur Ausweisung von Flächen für Photovoltaikanlagen, wie sie in der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Möser vorgeschlagen wird.