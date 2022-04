Schiedsstelle in Burg bald vor dem Aus?

Wer mit seinem Nachbar über Kreuz liegt und eine gütliche Einigung sucht, kann sich in Burg an die Schiedsstelle wenden – noch. Das könnte sich allerdings bald ändern.

Ehrenamtlich tätige Schiedsfrauen und -männer in Burg versuchen, in einem Schlichtungsverfahren eine Konfliktlösung zu finden. Wie lange noch in der Kreisstadt?

Burg - Der Gang zur Schiedsstelle war in den zurückliegenden Jahren in Burg problemlos. Das dreiköpfige Team befasst sich in der Alten Kaserne mit Privatrechtsstreitigkeiten und Ehrverletzungen. Immer mit dem Ziel, ein Schlichtungsverfahren zu verhindern und eine tragfähige Einigung zu finden. Doch das könnte sich allerdings in Kürze erledigt haben, denn die Schiedsstelle steht seit Monaten im Fokus eines politischen Hin und Her.