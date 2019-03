Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern in Möckern ist eskaliert. Der Vater eines Jugendlichen war daran nicht schuldlos.

Möckern l Zwei 16-Jährige sind am Montagmorgen in Möckern auf dem Weg zur Schule aneinandergeraten. Wie die Polizei berichtet, eskalierte der Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung. Daraufhin griff der Vater eines der beiden Jugendlichen ein und schlug auf den Kontrahenten seines Sohnes ein.

Als ein Zeuge schlichtend eingreifen wollte, zog er sich ebenfalls den Zorn des Vaters zu, der ihn ins Gesicht schlug. Gegen Vater und Sohn ermittelt die Polizei.