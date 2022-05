Schleusenkonzerte mit „Carmina Burana“ in der Doppelsparschleuse Hohenwarthe

Einer der längsten Konzertsäle der Welt und eine aufregende Akustik locken am Sonntag in die Doppelsparschleuse Hohenwarthe.

Hohenwarthe - Zwei Jahre lang blieb es pandemiebedingt still in der Doppelsparschleuse Hohenwarthe. Na jedenfalls musikalisch still. Nun aber freuen sich die Veranstalter auf eine Fortsetzung der seit dem Jahr 2004 jährlich stattfindenden Konzertreihe „Magdeburger Schleusenkonzerte“.