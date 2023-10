Was ist dran an dem Gerücht, dass die Kinder vom Hort und der Grundschule Möckern nicht mehr im angrenzenden Schlosspark Fußball spielen dürfen?

Möckern - Die Kinder, die die Grundschule in Möckern besuchen, lernen in einem historischen Schloss und gleich nebenan lädt ein echter Schlosspark Möckern in den Pausen zum Toben ein. Offiziell gehört die denkmalgeschützte Grünfläche allerdings nicht zum Schulhof der Grundschule. Dennoch wird besonders die an den Schulhof angrenzende Rasenfläche von den Kindern gerne fürs Fußballspielen genutzt. Und das ist an den großen kahlen Bereichen der Wiese auch deutlich zu erkennen. Was geschieht nun?

Seit Langem ein beliebter Platz zum Bolzen

Der Verein Historischer Schlosspark Möckern suchte daher vor wenigen Wochen das Gespräch mit Schulleitung und Stadtverwaltung, bestätigt Grundschulleiter Ralf Laaß. Ziel des Parkfördervereines ist es, den historischen Park wieder zu einem Landschaftsgarten im englischen Stil zu machen, als welcher er vor über 200 Jahren angelegt wurde. Ein Bolzplatz mit plattgetretener Erde steht diesem Vorhaben da eher entgegen.

Seit Jahrzehnten schon spielen im oberen Teil des Schlossparks Möckern junge Leute Fußball. Unter der Blutbuche. Neben der Mauer, an der nach dem Ende des zweiten Weltkrieges über 40 Menschen begraben worden sind. Auch ein Grund, weswegen manchem Möckeraner die Spiele der „Grundschul-Liga“ bitter aufstoßen.

Bolzplatz auf dem Schlossgelände

Von einem verhängten Fußball-Verbot könne aber keine Rede sein, machten auf Volksstimme-Nachfrage sowohl Grundschulleiter Laaß als auch Möckerns Hauptamtsleiter Bernhard Ruth deutlich. Zumindest vorerst nicht.

Geplant sei jedoch, auf dem Gelände des Schlosses einen eigenen Bolzplatz zu errichten, auf dem die Kinder kicken können. Ins Visier genommen wurde dazu der Bereich des alten Schulgartens, heißt es.

Wann dieser Platz eingerichtet werden kann und was die Maßnahme kostet, steht noch nicht fest. Solange jedoch sollen die Kinder weiterhin unter Aufsicht auf der Parkwiese zwischen der Lindenallee zur Alten Pfarre und der Blutbuche kicken dürfen.

Auf den Schildern mit der Parkordnung, die regelt, was im Park erlaubt ist, steht übrigens nichts zum Ballspielen.