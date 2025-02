Binnen weniger Tage wurden zwei markante Gebäude in Burg mit eindeutigen Parolen beschmiert. Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) hat eine klare Meinung dazu.

Schmierereien an Burger Stadthalle und Bildungszentrum: Was steckt dahinter?

Schmierereien am Eingang der Burger Stadthalle.

Burg. - Hängen die jüngsten Schmierereien in Burg mit der Bundestagswahl zusammen? Fakt ist: Vir wenigen Tagen war der Eingang der Stadthalle die Zielscheibe von bislang Unbekannten.

Dort fanden an zwei Tagen Konzerte des Vereins Pro Musik statt, der sich auch für musikalische Vielfalt einsetzt. „Kein Zecken-Konzi im Nazikiez“ wurde unter anderem an die Tür gesprüht.

Parolen auch an der Hauswand des IBB-Bildungsträgers in Burg. Foto: Mario Kraus

Nur wenige Tage später traf es das Institut für Berufliche Bildung (IBB) in der Bahnhofstraße. Der Bildungsträger führt unter anderem Deutsch- und Integrationskurse durch und hilft auf diese Weise auch Geflüchteten.

Jetzt reagiert auch Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) auf die beiden Vorfälle. Diejenigen, die versuchten, die Gesellschaft zu spalten und Andersdenke auszugrenzen, seien nicht die Mehrheit. „Burg ist kein Nazi-Kiez, sondern vielfältig. Und das wird so bleiben. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass einige Wenige andere Menschen bedrohen“, sagte Stark.

Die Polizei hat nach Anzeigen die Ermittlungen aufgenommen, so Sprecher Max Jäger. Eine Zunahme an politischen Schmierereien sei in diesen Wochen vor dem Konzert generell aber nicht zu verzeichnen.