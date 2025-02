Möckern/Kränzlin/Mallorca. - Für verrückte Sachen ist Lutz Katerbaum bekannt. Mal rollt der Geschäftsführer der Landtechnik Möckern GmbH mit einer „Dieselkarre“ der VEB Fahrzeugwerk Waltershausen mit Tempo 12 zum Oldtimertreffen in Finowfurt, dann wieder organisiert er mit anderen Oldtimerfreunden in Parey die Wiedervereinigung alter Ost-Landtechnik, damit diese noch einmal wie zu DDR-Zeiten am Ernteprozess teilhaben können. Auch beruflich verkuppelt der bekennende Ostalgiker so ziemlich alles, was mehr als zwei Räder hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.