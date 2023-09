In Burg bei Magdeburg steht der Glasfaserausbau auf dem Plan. Doch bevor in den Straßen der Kreisstadt und den Ortschaften gebuddelt wird, müssen viele Details geplant werden. Kathrin Thormeier ist mit Leidenschaft dabei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Wenn am Donnerstag, 27. September, ab 19 Uhr in der Stadthalle über den Glasfaserausbau in Burg und den Ortschaften informiert wird und viele Details zur Sprache kommen, ist auch Katharina Thormeier dabei – und gleichzeitig in ihrem Element. Die 35-Jährige begleitet die einzelnen Ausbauphasen in der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung zusammen mit ihrer Chefin Andrea Gottschalk. „Eine interessante Aufgabe“, sagt die junge Frau, die sich nach und nach in die umfangreiche Thematik reingefuchst hat und vom Erfolg des Großprojektes für Burg überzeugt ist. Die Einwohner und auch viele Firmen würden vom superschnellen Internet profitieren. Immerhin sei Glasfaser auch ein wirtschaftlicher Standortvorteil, betont sie.