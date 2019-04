Die Burger Schriftstellerin Brigitte Reimann soll ihre letzte Ruhe in Burg finden. Den Anstoß gab die in Oranienbaum lebende Familie.

Burg l Die Stadtverwaltung bereitet gemeinsam mit der Familie der Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933-1973) die Umbettung der Urne von Oranienbaum (Landkreis Wittenberg) nach Burg vor. Dazu hat es vor wenigen Tagen ein Treffen zwischen Bürgermeister Jörg Rehbaum (SPD), Bibliotheksleiterin Stefanie Obieglo und Dorothea Iser mit Familienangehörigen Reimanns in Oranienbaum gegeben, teilte Stadt-Pressesprecher Bernhard Ruth der Volksstimme mit. „Es wurden alle Einzelheiten geklärt, so dass Brigitte Reimann nun in ihrer Geburtsstadt Burg die letzte Ruhestätte finden kann.“ Der genaue Beisetzungstermin stehe noch nicht fest und müsse noch mit verschiedenen Institutionen abgestimmt werden, so Ruth.

Familie ist beeindruckt von Burg

Der Anstoß für die Umbettung kam von der Familie selbst, die Oranienbaum in Kürze verlassen will und beeindruckt war, wie Burg Brigitte Reimann ehrt. Vor allem die Einweihung des Giebels an der Bahnhofstraße mit dem großen Reimann-Porträt wurde besonders gewürdigt.

Auf große Zustimmung stößt die Umbettung auch bei der Reimann-Gesellschaft und beim Burger Kulturstammtisch.

Ehrung auf vielfältige Weise

Die Stadt Burg ehrt Reimann auf vielfältige Weise. So trägt die Bibliothek ihren Namen, das Nachbargebäude ihres Geburtshauses in der Bahnhofstraße ist mit einem Bild ihrer Person versehen worden und in der Altstadt trägt eine 200 Meter lange Promenade ihren Namen.

Auch spezielle Konferenzen und Symposien zu Reimann wurden abgehalten und sind weiter vorgesehen.