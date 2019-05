Feierlich und sportlich eingeweiht wurde das neue Gebäude an der Burger Diesterwegschule.

Burg l Die beiden Rentnerinnen Erika Tolksdorf und Brigitte Lutz kamen am Freitag aus dem Staunen nicht heraus. Mehr als 40 Jahre wurde die Aula im Gebäude der Diesterwegschule für den Vereinssport genutzt, jetzt stehen sie in einer zeitgemäßen Halle und sehen zu, wie Lokalpolitiker mit Schülern nach der offiziellen Einweihung Volleyball spielen. „Einfach toll, diese freundlich wirkende Sporthalle“, meinte Brigitte Lutz. Ob sie und ihre Freundinnen diese Halle noch nutzen werden, sei leider unklar, weil sich der Verein Topfit vermutlich auflösen wird. „Aber für die Schüler hier freuen wir uns auf jeden Fall“, sagten die beiden hellauf begeistert. Und die Sekundarschüler sorgten gemeinsam mit ihren Lehrern für eine tolle Einweihungsparty, wie sie für eine Sporthalle nicht passender hätte sein können – mit Musik, Tanz und ganz viel Sport. Immerhin konnte die Einfeldsporthalle mit einer Fläche von 840 Quadratmetern erstmals richtig genutzt werden.

Bausumme eingehalten

„Einfach klasse, hier zu spielen“, sagte Landrat Steffen Burchhardt (SPD), nachdem das Band offiziell durchschnitten war und er die ersten Bälle geschmettert hatte. Er erinnerte auch daran, dass sowohl der zwölfmonatige Zeitplan als auch die Bausumme von 2,2 Millionen Euro eingehalten werden konnten, „was keine Selbstverständlichkeit ist“. Möglich sei das Projekt aber auch geworden, weil sich Landtagsabgeordnete wie der CDU-Politiker Markus Kurze dafür eingesetzt hätten, dass die Förderung in Höhe von einer Million Euro über Monate gesichert werden konnte, betonte der Landrat, der wie Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) und Schulleiter Uwe Beuster die Schüler ermunterte, die neue Halle intensiv zu nutzen.

Auch Vereine profitieren

Profitieren werden davon aber auch die Vereine der Stadt. Durch die Anbindung eines separaten Sportmehrzweckraumes ist die Halle auch für Geräte- und Bodenturnen, Ballsportarten, Konditionstraining mit Fitness-Parcours, Mannschaftsspiele, Badminton sowie Gymnastik/Aerobic, Yoga, Tanzsport, Eltern-Kind-Turnen, Kampf-, Gesundheits- und Seniorensport geeignet.

Ebenerdig und barrierefrei

Der Hallenbereich für den allgemeinen Sport ist 410 Quadratmeter groß, der Gymnastikraum mit 215 Quadratmetern für etwa 50 Personen ausgelegt. Zum Gebäude gehören zudem zwei Umkleideräume und Sanitärbereiche mit jeweils 37 Umkleideplätzen, zwei Lehrerkabinen sowie entsprechende Nebenräume. Das Gebäude ist ebenerdig und barrierefrei zugänglich. „Auf diese Weise können auch Menschen mit Behinderungen die Halle erreichen und Sport treiben“, erläuterte der Landrat. Er dankte mit großem Applaus Andrea Radau und Cornelia Weise vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Kreisverwaltung, „die nahezu jeden Tag auf der Baustelle waren und sich für einen reibungslosen Ablauf mächtig ins Zeug gelegt haben“.

Jetzt folgt die Schulhofsanierung

Mit der Fertigstellung der Halle geht für Lehrer und Schüler der Sekundarschule, in der 263 Mädchen und Jungen unterrichtet werden, ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, der bis in die Jahre 2008/2009 zurückreicht, erinnerte Uwe Beuster. „Damals gab es eine Idee und einen Projektentwurf, so wie sich ihn Schüler vorstellten. Dass wir jetzt diese neue Halle nutzen können, freut uns alle riesig.“ Damit sind die Investitionen in der Einrichtung aber noch nicht erledigt. Jetzt steht die weitere Sanierung des Schulhofes auf dem Plan. „Vorgesehen ist die Erneuerung des Anschlusses zwischen Schulhof und Sporthalle. Und in etwa sechs Wochen wird damit begonnen, eine neue Regenentwässerung zu verlegen“, sagte der zuständige Kreisvorstand Stefan Dreßler.