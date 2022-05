Schüler in Gommern werben für ihre Schule: Führungen für künftige Fünftklässler und ihre Eltern an der Ganztagssekundarschule „Fritz Heicke“

Was die Ganztagssekundarschule „Fritz Heicke“ neben dem regulären Unterricht noch alles zu bieten hat, erfuhren künftige Fünftklässler und ihre Eltern bei den Schulführungen. Unterwegs durch das Schulgebäude stellten Lehrer und Schüler die Fachkabinette und den Ablauf eines Schultages vor.

Gommern - „Wenn Sie den Aufstieg geschafft haben, ist das Schlimmste vorbei.“ In der obersten Etage begann Schulsozialarbeiterin Nicole Voigt ihre Führung durch die Ganztagssekundarschule „Fritz Heicke“. Es handelte sich an diesem Nachmittag schon um den dritten Durchgang. Die jährlichen Schulführungen richten sich an künftige Fünftklässler und ihre Eltern. Begleitet wurde Nicole Voigt von Isabella, Nico und Nick aus der Klasse 5b, Elias aus der 6a und Lukas und Florian aus der 7a. Die Schüler hatten sich freiwillig gemeldet, ihre Schule vorzustellen.