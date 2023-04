Grabow/Wörmlitz - „Die Vorbereitungen für diesen Brandschutztag sind wieder super gelaufen. Dank an alle Beteiligten. Und an den Grundschulen in Grabow, Möckern, Wörmlitz und Loburg waren allen Kinder mit großer Begeisterung dabei“, freute sich Jugendwartin Cornelia Vietmeyer. Durch die Bereitschaft der Firmen, einige Kameraden und Kameradinnen für diese Veranstaltung freizustellen, konnte das umfangreiche Programm an allen Grundschulen durchgeführt werden. Cornelia Vietmeyer: „Die Stadt Möckern kommt für den Verdienstausfall auf.“

