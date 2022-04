Schulneubau in Genthin ist so gut wie sicher

Einstimmig hat der Kreisausschuss den Neubau einer Außenstelle der Linden-Förderschule in Genthin befürwortet. Das Haupthaus in Burg ist zu eng geworden..

Das Gebäude der ehemaligen Krankenpflegeschule des Johanniter-Krankenhauses Genthin-Stendal in der Fabrikstraße in Genthin.

Burg/Genthin - „Wir haben die Kinder mit dem höchsten Förderbedarf, muten ihnen aber auch die größten Belastungen zu.“ Diese Worte von Ines Winnig, Leiterin der Lindenschule für Geistigbehinderte, im Bauausschuss haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Schon dieses Gremium sprach sich für einen Neubau in Genthin aus, um die Platzsituation in Burg zu entlasten. Ebenso sahen dies die Mitglieder des Bildungsausschusses. Am Mittwochabend befürwortete auch der Kreisausschuss dieses Projekt, wiederum einstimmig.