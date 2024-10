Eine Kontroller eines Unternehmens in Burg (Jerichower Land) hat aufgedeckt, dass dort Fässer mit Säuren illegal gelagert wurden. Es gab einen großen ABC-Einsatz. Und jetzt?

Schwerer Verdacht gegen Unternehmen in Burg: Anzeige wegen illegaler Säurefässer auf Firmengelände

Mehrere Behälter mit gefährlichen Chemikalien sind vom Gelände eines Unternehmens in Burg abtransportiert worden.

Burg. - Hochentzündliche Stoffe, Experten in Schutzanzügen, viel Blaulicht. Es sind Szenen wie in einem Katastrophenfilm, die sich am Mittwoch, 16. Oktober 2024, im Industrie- und Gewerbepark (IGP) abspielen. Das hat ein Nachspiel.