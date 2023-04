Investition in Kreisstadt Schwimmhalle in Burg bei Magdeburg wird am 28. April mit Tag der offenen Tür eingeweiht

Die Sanierungsarbeiten an der Schwimmhalle im Burger Goethepark enden in wenigen Tagen. Nach der feierlichen Einweihung am 28. April folgen zwei besondere Tage mit vielen Überraschungen.