Angela franke in möckern am beckenrand DDR-Schwimmstar erklärt, warum Schwimmunterricht unter 5 Jahren sinnlos ist

Beim Schwimmlager in Möckern steht mit Angela Franke eine erfolgreiche DDR-Schwimmerin am Beckenrand. Sie sagt: Schwimmunterricht kommt in Schulen zu kurz und gibt wichtige Tipps, damit es mit dem Schwimmen bei Kindern schnell klappt.