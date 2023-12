Sebastian Schulze in seinem Element: In seinem Restaurant „Visier“ in Lehrte (Niedersachsen) fordern die Weihnachtsvorbereitungen den preisgekrönten Koch.

Lehrte - Burg, Hannover, Singapur, Chicago. Und Lehrte. Die Stationen, die Sebastian Schulze geprägt haben und etwas bedeuten, lesen sich ungewöhnlich. Das gilt auch für die Tatsache, dass der 41-Jährige Weltmeister und Olympiasieger ist. Und zwar im Kochen.

Jedes Mal trägt er eine Küchenschürze, wenn er für sein Land antritt. „Ich bin Koch mit Leib und Seele“, sagt der gebürtige Burger, den seine Leidenschaft bis in den Kreis der Nationalmannschaft gebracht hat.

In seinem Restaurant "Visier" in Lehrte hat Sebastian Schulze von einer Künstlerin seine Eltern und sich verewigen lassen. Foto: Marco Papritz

Sebastian Schulze ist an der Breitscheidstraße in Burg aufgewachsen. Seinen Schulabschluss hat er an der Erich-Weinert-Schule gemacht und als 17-Jähriger die Frage nach dem „Wie weiter?“ mit einer Ausbildung zum Koch beantwortet. „Ich habe schon immer gern mit meiner Oma Edith Eckert gekocht und wollte etwas machen, bei dem ich kreativ sein kann und etwas Handfestes schaffe“, sagt Schulze, der längst Küchenmeister ist, zu seiner Berufswahl.

Die hätte er besser nicht treffen können, wie regionale, nationale und internationale Erfolge dokumentieren. „Mein Ausbilder, der sehr engagiert gewesen ist, hat in mir ein Talent gesehen und es gefördert“, so Schulze. Es dauerte nicht lange, da stellt er bei den ersten Wettkämpfen unter den Augen einer fachkundigen Jury sein Können unter Beweis. Kreativität, Optik, Innovation, Geschmack – alles passt.

Kochtraining für Olympia

Sebastian Schulze empfiehlt sich für weitere Aufgaben und wird ins Nationalteam vom Verband der Köche Deutschlands berufen. Nationalmannschaften gibt es nämlich nicht nur im Sport. „Auch bei uns Köchen ist es wichtig, gemeinsam zu trainieren, sich zu spezialisieren und gemeinsam anzupacken. Denn bei Wettbewerben muss jeder Handgriff sitzen“, erklärt der Koch.

Das ist auch nötig: Binnen 90 Minuten müssen bei Olympiade und WM fünf Teammitglieder ein Drei-Gänge-Menü für über 100 Personen zubereiten, vorab Kalkulationen einreichen und für die nötigen Hilfsmittel sorgen. „In Amerika hat ein mitgeführter Gaskocher dafür gesorgt, dass unsere ganze Ausrüstung vom Zoll beschlagnahmt wurde und wir sie in Chicago komplett neu besorgen mussten. Das war Stress pur“, sagt der Mann, der sich schon von Berufswegen nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt.

Blick ins Restaurant "Visier", das der gebürtige Burger Sebastian Koch in Lehrte betreibt und über einen Saal für Anlässe wie Hochzeiten verfügt. Foto: Marco Papritz

In seinem Restaurant, dem „Visier“ im Lehrter Sport- und Freizeitpark, herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Die Auftragsbücher sind zu Weihnachten und an Silvester voll. Auch sonst geht es Schulze, der in der Gastro-Szene einen exzellenten Ruf genießt, gut. Zwar verfügt er über drei feste Mitarbeiter und einen Pool von etwa 15 Arbeitskräften, die bei Bedarf zur Verfügung stehen. Ein Luxus in der heutigen Zeit in der Gastro-Szene. Doch auch ihn treiben Sorgen um. „Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, wird immer schwieriger“, sagt er.

Viele Lokale und Restaurants würden in der nächsten Zeit wegbrechen. „Nahezu alle Kosten steigen, die Steuer-Schraube zieht in Kürze wieder an“, so Schulze. Seiner Meinung nach habe dies Konsequenzen für die Angebote in der Gastronomie. Die Zahl der Gerichte werde sicherlich vielerorts etwas abgespeckt. Er sei aber überzeugt, „dass sich Qualität durchsetzen wird“.

Außerdem ist es hilfreich, sich breit aufzustellen. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten seien auch der Grund gewesen, warum er vor zehn Jahren in Lehrte (Niedersachsen) seinen Traum von der Selbstständigkeit umgesetzt hat. Von außen ein unscheinbarer Funktionsbau im Grünen, bietet das Haus Platz für einen Restaurantbetrieb, ein Gourmet-Stübchen („In dem kann ich mich ausleben.“), für Veranstaltungen wie Hochzeiten sowie für Büfett für mehrere Hundert Gäste. Bei Bedarf kann auch eine Tanzfläche geboten werden.

Übrigens: Die Fußball-Nationalmannschaft kam auch schon in den Genuss Schulzscher Kochkunst. In seiner Zeit im Sporthotel Barsinghausen kümmerte er sich einmal um die prominenten Sportler. „Alles war abgeriegelt, vorab hat der Koch der DFB-Elf einen genauen Speisenplan aufgestellt. Jerome Boateng etwa durfte nur glutenfreies Essen bekommen“, so Schulze.

Seinem nächsten Besuch im Jerichower Land fiebert er schon entgegen. „An stressigen Tagen wie diesen vermisse ich die Ruhe der Heimat“, sagt Sebastian Schulze. Die könne er besonders in Pöthen bei seiner Mutter Petra genießen. Wie sein Vater Udo ist auch sie Teil des Restaurants: Eine Künstlerin hat sie auf Bildern verewigt. Zusammen mit Olympia-Medaille und WM-Pokal.