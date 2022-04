Sechs Jahre von Familie getrennt: Hussain Saberi berichtet Schülern von seinen Erfahrungen auf der Flucht

Den Schrecken, den Menschen auf der Flucht aus ihrer Heimat erleben, können sich Außenstehende kaum vorstellen. Hussain Saberi berichtete aus erster Hand von seinen Erlebnissen aus Afghanistan, die er in einem Buch niedergeschrieben hat.

Burg - Erfahrungen prägen Menschen. Doch es gibt Erfahrungen, bei denen man sich wünschen würde, dass sie kein Mensch machen müsste. Von solchen Erlebnissen berichtete Hussain Saberi. Der junge Man stammt aus Afghanistan, lebt nun in Deutschland, aber ist dennoch mit seiner Heimat verwurzelt. Afghanistan rückte in den vergangenen Wochen in den Fokus der Aufmerksamkeit, als die USA ihre Streitkräfte abzogen, auch Soldaten aus Deutschland folgten. Zurück blieben Ortskräfte und die afghanische Bevölkerung.