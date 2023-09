Möser - Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang feierte die Sekundarschule Möser am Freitag, 1. September, im Bürgerzentrum ihr 30-jähriges Bestehen. Schüler, Eltern, Lehrer und viele weitere Gäste waren zu dem Ereignis gekommen.

An der Organisation und Durchführung der Veranstaltung waren die Schüler der 6. bis 10. Klassen maßgeblich beteiligt. Vier Schülerinnen führten durch das Programm: Zunächst beeindruckten die Schüler der Tanz-AG mit einer gut einstudierten Choreografie zu „Everybody“ von den Backstreet Boys und zu „Talk Dirty“ von Jason Derulo.

Theater-, Tanz- und Moderations-AG begeistern

Dann führten die Schüler der Theater-AG zwei Stücke auf, in denen sie das Bildungssystem parodierten. Alle seien sich einig: Man müsse verhindern, dass aus dem Lehrerzimmer ein leeres Zimmer wird. Doch die Lösung könne nicht darin bestehen, dass Hausmeister zu Quereinsteigern werden und der Geschichtsunterricht aus dem Seniorenheim kommt.

Bevor das Buffet der Schüler mit Kaffee und Kuchen eröffnet wurde, blickten die Schulleiterin Simone Kießling und der Schülervertreter Alexander Bosse auf das 30-jährige Bestehen der Sekundarschule Möser zurück.

Lehrer, die zu Vorbildern werden

Kießling kam 2008 als stellvertretende Schulleiterin nach Möser und übernahm 2016 die Leitung. Seit dem Gründungsjahr 1993 habe sich vielverändert. „Phasen des Ausruhens waren und sind eher selten“, sagt sie. Kießling ist stolz auf alles, was erreicht werden konnte. Die Sekundarschule sei gut in ihr Umfeld eingebunden und man passe sich den Veränderungen der Lernprozesse an. Als Beispiel führt sie den „Mint-Master“ an, der eine Eigenentwicklung aus dem Kollegium ist.

Der Schülervertreter Bosse lobte die Lehrer, die mitunter zu Vorbildern geworden seien. Er betonte die Vielfalt und das Gemeinschaftsgefühl der Schülerschaft. Außerdem profitierten Schüler von den vielfältigen AG-Angeboten, Projekten, Veranstaltungen und Sportwettkämpfen.

Mehrere Umbautenund Erweiterungen

Da Möser anfangs keine eigene Schule besaß, mussten die Schulkinder in vergangenen Jahrzehnten immer nach Schermen zum Unterricht, informiert die Sekundarschule Möser. Erst Anfang der 1920er Jahre wurde das damalige „Schnitterhaus“ zur Schule umfunktioniert.

Die steigende Schülerzahl machte einen Neubau notwendig, der 1928 am heutigen Standort dann eingeweiht wurde. Die Errichtung eines Backsteingebäudes schuf 1952 weitere dringend benötigte Klassenräume.

Der Backsteinbau war in den 1980er Jahren eine „Polytechnische Oberschule“, heute ist er ein Zweitgebäude der Grundschule, informiert die Sekundarschule Möser in einem Aushang. Archivfoto: Bärbel Israel

Im Jahre 1965 wurde die Schule, entsprechend der DDR-Bildungspolitik zur „Polytechnischen Oberschule“ umstrukturiert. „Nach 1990 wurde die Schule in eine Grundschule und Außenstelle des Gymnasiums umgewandelt“, erinnert sich der Ortsbürgermeister von Möser, Peter Hammer (SPD). Nach Diskussionen im Möser Gemeinderat, die Hammer angestoßen hatte, wurde die Außenstelle 1992 jedoch wieder aufgelöst und in eine Sekundarschule umgewandelt. Die Grundschule war im Backsteinbau, die Sekundarschule im Neubau untergebracht. 1998 bekam die Sekundarschule einen Anbau und wurde 2013 von Grund auf saniert. Auch die Grundschule erhielt 1998 ein neues Gebäude. Für den Schulsport wird eine 1992 gebaute Sporthalle genutzt.

Auch in diesen Tagen wird an der Sekundarschule Möser wieder gebaut. Entstehen sollen eine Einfeldsporthalle mit Mensa und drei Klassenräume.