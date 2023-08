Sekundarschule Möser geht neue Wege

Blick am Freitagvormittag in die Sekundarschule in Möser: Schulleiterin Simone Kießling (l.) berät mit Ann-Katrin Jungton und Nienette Fritzke (M.) über Einzelheiten des Stundenplans im neuen Schuljahr, das am Donnerstag beginnt.

Foto: M. Langner