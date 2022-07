Seltenes Angebot: Wer kauft den Ihleburger Trafoturm?

Der alte Trafoturm in der Langen Mühlenstraße in Ihleburg soll verkauft werden.

Ihleburg/Burg - Der Trafoturm in der Langen Mühlenstraße hat in den vergangenen Jahren hinter den Kulissen von Ihleburg nicht nur die Gemüter erhitzt, sondern auch für internen Zwist gesorgt und in der Stadt manchen Aktenordner gefüllt. Die einen wollten seinen Abriss, die anderen seinen Erhalt. Jetzt ist das Bauwerk zum Verkauf ausgeschrieben worden. Das Angebotsverfahren läuft noch mit einer Besonderheit: Verkauft werden soll der Grund und Boden, der Turm dem neuen Eigentümer zunächst in Form eines so genannten Überlassungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Nach Recherchen der Volksstimme gibt es tatsächlich mehrere Interessenten - obwohl die Nutzung eingeschränkt ist.