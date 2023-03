Ivonne Rausch von der Universitätsbuchhandlung "Otto von Guericke" am Markt in Burg mit der neuen Fassung von Brigitte Reimanns Roman "Die Geschwister".

Burg - Es hat einen Hauch von Harry Potter, was sich im Frühjahr 2022 in einem Wohnkomplex in Hoyerswerda (Sachsen) ereignete. In einem Verschlag, wie jenem von Joanne K. Rowlings weltbekannter Figur, in dem sie bei Tante Petunia und Onkel Vernon unter einer Treppe leben musste, entdeckten Mitarbeiter einer Baufirma in Brigitte Reimanns ehemaligem Wohnhaus ein Seitenfach. Der Inhalt geht als Sensation durch.