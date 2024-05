Die Burger Volksstimme startet eine neue Serie vor den Kommunalwahlen im Juni. Unter dem Motto „Talk am See“ kommt die Redaktion mit Kandidaten am Flickschuteich im Gespräch. Einwohner sind willkommen.

Burg. - Nichts ist greifbarer als Kommunalpolitik - auch in Burg. Hier werden Entscheidungen getroffen, die Menschen unmittelbar berühren. Ob der Bau von Straßen, die Sanierung von Schulen oder kulturelle Veranstaltungen – sie alle sind maßgeblich davon abhängig, welche Beschlüsse die politischen Gremien fassen und wie das – oft wenige – Geld sinnvoll verteilt wird.

Schon deshalb sind Kommunalwahlen eine wichtige politische Stütze. Denn die Menschen, die über die Entwicklung der Kreisstadt und der jeweiligen Ortschaften entscheiden, sind meistens bekannt, sie sind Nachbarn, wohnen und arbeiten oftmals direkt in der Kommune und engagieren sich ehrenamtlich. Welche Ziele haben sie? Was sollte in Burg in den kommenden Jahren trotz klammer Kassen unbedingt angepackt werden? Welche neuen Schwerpunkte sollte der künftige Stadtrat vehement setzen?

Lesen Sie dazu auch folgenden Beitrag: Burg: Warum die Einwohner von Schartau und Niegripp im Herbst noch einmal wählen dürfen

Fragen an die Kandidaten stellen

Diese und noch viele weitere Fragen möchten Mitarbeiter der Volksstimme in Form einer speziellen Serie den Spitzenkandidaten der Parteien stellen. Nicht in einer Büroatmosphäre, sondern unter dem Motto „Talk am See“ am Ufer des Burger Flickschuteichs. Wobei auch Sie, liebe Leser, gern persönlich dazu stoßen und in lauschiger Atmosphäre Anregungen und auch Fragen stellen können. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, Fragen an die Redaktion zu schicken. Schreiben Sie an: mario.kraus@volksstimme.de

Beginnen werden wir am Donnerstag, 16. Mai, 15 Uhr, mit zwei Spitzenkandidaten der CDU.

In der kommenden Woche geht es dann mit Vertretern der AfD weiter. Wir freuen uns auf interessante Gespräche und neue Anregungen.