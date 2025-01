heyrothsbergerin unter promis Magdeburgs „Shopping Queen“ mit Matthias Schweighöfer und Uschi Glas beim Deutschen Filmball: So geht es Bianca heute

Bianca hat die "Shopping Queen"-Premiere in Magdeburg gewonnen und wurde dann auch noch Jahressiegerin. Beim Deutschen Filmball in München erzählt sie, wie die Promis ticken und was die Vox-Show verändert hat.