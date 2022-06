Start ins neue Schuljahr Sieben neue fünfte Klassen: Sekundarschule „Fritz Heicke“ und Europaschule erleichtern Schülern den Schulstart

Eben noch die Großen an der Grundschule. Jetzt fangen die Fünftklässler an der Ganztagssekundarschule „Fritz Heicke“ und an der Europaschule Gymnasium Gommern wieder als „Kleine“ an. Den Einstieg versuchen beide Schulen, den Kindern so einfach wie möglich zu gestalten.