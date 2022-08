Skateboarding in Burg: Skateboard ist Teil vom Unterricht in einer Schule

Der Verein Skate & Roll gibt Skateboardfahrern in Burg eine Stimme und bereichert das Kulturangebot. Der Sport hat es auf den Stundenplan einer Schule geschafft.

Bei den Treffen der Skateboarder im Goethepark in Burg stehen auch Tricks im Vordergrund, die bejubelt werden.

Burg - Den Skateboard-Fahrern ein Forum bieten und die Subkultur in der Öffentlichkeit einen Platz geben. Mit diesen Anliegen ist vor drei Jahren der Verein Skate & Roll in Burg an den Start gegangen. Wenig später ist er zwar schon von der Corona-Pandemie buchstäblich ausgebremst worden, die Skateboarder um Lucien Schröder waren allerdings nicht untätig.