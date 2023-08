Demnächst ist die gastronomische Landschaft in Burg um eine Attraktion reicher. In der Schartauer Straße eröffnet Vanessa Lück die „Softeis Zeit“. Was gibt es da?

Burg - Gegenüber vom Gummersbacher Platz ein Softeis schlecken? Das ist bald möglich, denn in der Schartauer Straße 35 eröffnet Vanessa Lück die „Softeis Zeit“. Noch wird an der Inneneinrichtung gearbeitet, aber spätestens beim Mitternachtsshopping am 25. August sollen die ersten Kunden bedient werden.

Vanessa Lück war gerade Mutter geworden, ihre Elternzeit ging zu Ende, da musste sie eine wichtige Entscheidung treffen. „Die Firma, für die ich gearbeitet hatte, gab es nicht mehr“, erzählt sie im Gespräch mit der Volksstimme. So rauchten die Köpfe in Dörnitz und dann war die Idee geboren: Lebensgefährte Kevin Prüfer betreibt seit acht Jahren in Potsdam einen Softeis-Wagen, warum nicht eine Art Eiscafé in Burg eröffnen. „Die Leute sagen, ich habe das beste Softeis in Potsdam“, sagt Kevin Prüfer. Somit war auch der Qualitätsmaßstab gesetzt.

Straßenschilder aus den USA

Besonders sahnig, besonders cremig soll es sein und somit den Klassenunterschied ausmachen. „Schoko-Vanille ist unsere Standardsorte, dreimal in der Woche wird es außerdem Softeis mit Fruchtgeschmack geben“, kündigt sie an.

Das Besondere an der „Softeis Zeit“ ist allerdings nicht nur das Eis selbst, sondern auch das Ambiente, das das Ladenlokal in ein kleines Diner aus den 50er Jahren verwandelt, nur eben ohne Hamburger. Zahlreiche amerikanische Schilder zieren die Wände. Darunter auch ganz authentische wie Kennzeichen aus Florida und New York oder Speed-Limit-Schild, das tatsächlich mal an einer US-Straße auf die Höchstgeschwindigkeit aufmerksam gemacht hat.

Natürlich darf die US-amerikanische Flagge nicht fehlen. Softeis soll auch an vergangene Zeiten erinnern, als es etwa die Pan Am noch gab. Foto: Thomas Pusch

Die Begeisterung für die Vereinigten Staaten rührt bei Vanessa Lück von einer Reise nach Florida. „Ich finde es toll da, alles so schön bunt, so groß“, schwärmt sie. Ihr Lebensgefährte war noch nicht dort, ihn faszinieren die Autos. Er selbst hat mal ein ausgedientes amerikanisches Polizeiautogefahren, sein Vater Mike, der ebenfalls kräftig bei den Vorbereitungen mit anpackt, ein gelbes Taxi, wie es auf den Straßen von New York unterwegs ist.

Schon Pläne für den Winter

Neben Softeis wird es auch verschiedene Milchshakes, Erfrischungsgetränke und Kaffee geben. Später werden auch noch Slush Drinks, halbgefrorenes Trinkeis, hinzukommen.

Jetzt hofft Vanessa Lück erstmal auf sonnige warme Tage, die die Lust aufs Eis steigern, aber die Pläne gehen schon weiter. „Im Winter werden wir nicht schließen“, kündigt sie an. Und dann kommt eine neue Spezialität auf die Karte. Die Überlegung ging erst in Richtung Crêpes, aber davon war sie nicht so angetan. Stattdessen wird es Bubble-Waffeln geben – fluffige Waffeln gefüllt mit einem Schokoriegel und, natürlich, Softeis.