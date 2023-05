Lübs - Zum zweiten Mal fand in diesem Jahr rund um die Maifeierlichkeiten ein Ringreiten in Lübs statt. „Wir wurden vom Lübser Heimatverein 'Liubatici' gefragt, ob wir es wieder ausrichten könnten. Das machen wir natürlich gerne“, sagt Stephanie Worch vom Reitverein Gehrden. So versammelte sich um 14.30 Uhr am Montag fast das halbe Dorf am Sportplatz, um den Reiterinnen und Reitern zuzuschauen und sie anzufeuern. Den Ring zu treffen, ist dabei gar nicht so einfach.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.