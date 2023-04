Von aktuellen Standortanpassungen der Sparkasse MagdeBurg ist auch das Jerichower Land betroffen. Was passiert in Leitzkau und Genthin-Nord?

Burg - Standortanpassungen und Veränderungen in den Servicezeiten kündigt die Sparkasse MagdeBurg in einer aktuellen Pressemitteilung an. Das sei die Folge der fortschreitenden Digitalisierung. Betroffen sind auch zwei Standorte im Jerichower Land.