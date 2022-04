Sparkurs für Burg: Wieviel Geld wird künftig investiert?

Burg will den Haushalt für 2022 im März beschließen. Die entscheidende Frage dabei: Was kann sich die Stadt angesichts einer prekären Kassenlage künftig noch leisten? Erste Vorschläge lieferte die Stadtratssitzung am Dienstagabend.

Burg - Was geht noch und was nicht? In welchen Bereichen können noch Einnahmen erzielt werden? Um diese Fragen rankte sich die jüngste Stadtratssitzung in Burg. Kommt die Stadt mit einem blauen Auge davon?