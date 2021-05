Spatenstich für mehr Kita-Plätze: Arbeiten an Erweiterungsbau der Elbpiraten haben begonnen

Unermüdlich arbeitet sich der große Bagger durch das Gelände zwischen Kindertagesstätte und Sporthalle am Sportpark in Lostau. Endlich haben die Arbeiten am Erweiterungsbau für die Kindertagesstätte (Kita) „Elbpiraten“ begonnen.

Spatenstich für den Erweiterungsbau an der Kindertagesstätte am Sportpark in Lostau.

Lostau - Eigentlich hatte schon 2020 der Bagger anrücken sollen. Doch Einsprüche gegen das Vergabeverfahren für die Rohbauarbeiten verzögerten den Baubeginn. Nun ist die Leistung für den Rohbau in Höhe von rund 666 000 Euro vergeben, und vor wenigen Tagen konnte der erste Spatenstich erfolgen.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben liegen bei rund 2,8 Millionen Euro. Davon werden 505 000 Euro aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ gefördert. Trotz der Fördermittel sei der Neubau für die Gemeinde Möser „ein Kraftakt“, hatte Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) bei der Übergabe des Fördermittelbescheides im Juli 2019 betont.

Entstehen soll hier ein zweigeschossiges neues Elbpiratenhaus mit einer Grundfläche von 474 Quadratmetern und einer Höhe von 6,9 Metern. Gebaut wird ebenfalls eine Terrasse mit 101 Quadratmetern. In zwei Nebengebäuden sollen Kinderwagen und ein Außenlager für Spielgeräte, Bollerwagen und Gartengeräte Platz finden.

Insgesamt entstehen vier Gruppenbereiche auf je 143 Quadratmetern. Sie werden jeweils aus einem großen und einem kleinen Gruppenraum bestehen sowie einem Schlafraum, einem Abstellraum, einer Garderobe und einem WC-, Wickel- und Waschraum.

Auf Nebenflächen mit einer Gesamtgröße von 252 Quadratmetern entstehen Räumlichkeiten für Personal, Verwaltung, Küchen, WC-Anlagen, Reinigung und Verkehrswege. Die bestehenden Außenanlagen der Kita werden bei den anstehenden Arbeiten um zirka 1200 Quadratmeter erweitert.

Das Hauptgebäude und das Außenlager erhalten zum Naturausgleich ein Gründach, kündigte Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) an. Im Juni 2022 sollen die neuen Gebäude und die Außenanlagen fertig sein. Dann können hier 60 weitere Kita-Kinder einziehen.

Eigentlich hat die Kita „Elbpiraten“ in Lostau Kapazitäten für 98 Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt, davon maximal 40 Plätze für Kinder unter drei Jahren, die hier in fünf Gruppen betreut werden. Doch die Kapazitäten reichen hier, wie in allen anderen Orten in der Gemeinde Möser, längst nicht mehr aus. Die Gemeinde wächst - entgegen dem prognostizierten Trend - und junge Familien mit Kindern ziehen in die Ortschaften Mösers. Die 60 neuen Kita-Plätze werden dringend benötigt.