Biederitz - S, M L oder XL, Kleider, Jacken, Röcken, Pullis – beim 9. Ladies- und Fashionflohmarkt in der Biederitzer Mehrzweckhalle blieben jüngst keine Wünsche offen. Hier konnten die Frauen nicht nur zum kleinen Preis shoppen, Sektchen schlürfen und sich neben schönen Gesprächen das ein oder andere Stück Kuchen schmecken lassen. All das passierte nämlich auch noch im Rahmen einer Spendenaktion.

Kuchenverkauf lässt Wünsche in Erfüllung gehen

Jede Dame, die einen der 30 Stände des Flohmarkts mit Fashion bespielte, stellte außerdem einen Kuchen für den Verkauf zur Verfügung, erklärt Organisatorin des Flohmarkts Dorit Benn im Volksstimme-Gespräch. Alle Einnahmen von den verkauften Leckereien wurden einem besonderen Zweck gespendet: dem Wünschewagen Sachsen-Anhalt.

Der Wünschewagen erfüllt Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch. Ob man sich nach dem Duft des Meeres sehnt, dieses eine Live-Konzert erleben möchte oder im Fußballstadion für die Lieblingsmannschaft mitjubeln will – all diese Wünsche, können auch am Ende des Lebens noch in Erfüllung gehen.

Speziell hierfür konzipiert und umgebaut wurde ein Krankentransportwagen, der die Wünschenden und ihre Angehörigen sicher an den Wunschort befördert. Da sich die Initiative größtenteils durch Spenden finanziert, ist es umso schöner, dass der Biederitzer Flohmarkt auch in diesem Jahr wieder helfen konnte, den Wünschewagen zu unterstützen.

Durch den Kuchenbasar wurden bereits rund 600 Euro eingenommen, die vor der Übergabe noch einmal ergänzt werden. Auf die offizielle Übergabe der Spenden, freut sich Organisatorin Dorit Benn bereits sehr.

Neunter Flohmarkt wieder ein voller Erfolg

Wie in den Jahren zuvor, waren schnell alle 30 vorhandenen Stände belegt. Die Nachfrage ist groß, beim Biederitzer Ladies -und Fashionflohmarkt dabei zu sein. Dorit Benn achtet stets darauf, neben Standbesitzerinnen, die jedes Jahr dabei sind, auch neuen Frauen die Chance zu geben, ihre gebrauchten und neuen Sachen hier anzubieten.

Außerdem wird darauf geachtet keinen Ramsch zu verkaufen. Hier findet man alles mögliche, aber hochwertig zu einem günstigen Preis.

Die Resonanz auf den 9. Markt dieser Art ist wieder durch die Bank weg positiv. Katrin Thiem ist jedes Jahr dabei. „Auch in diesem Jahr lief der Verkauf wieder gut und das Drumherum stimmt auch immer“, ist ihr Fazit – erneut.