Brüder im Geiste „Spirit“-Festivalbesucher feiern mit Blau-Weiß Loburg

5000 Festivalgäste bei idealem Open-Air-Wetter, rund 20 000 verkaufte Liter Fassbier und ein gewonnenes Auftaktspiel des Blau-Weiß Loburg mit 1500 Fans – kein Wunder, dass die Organisatoren des 15. „Spirit of the Street“-Festivals in Loburg von einem Erfolg sprechen.