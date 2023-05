Möckern - Los geht es am 10. Juni mit dem 75-jährigen Geburtstag des „Grätzer Hofes“. Um 9.30 Uhr startet das traditionelle Hähnekrähen des Kleintierzuchtvereins. Um 14 Uhr wird der Gedenkstein eingeweiht und um 15 Uhr erfreuen die Kinder der Kita „Birkenhain“ die Besucher mit einem kleinen Programm. Nach Kaffee und Kuchen beginnt um 16 Uhr ein Unterhaltungsprogramm. Außerdem gibt es Kutschfahrten und eine Wissensrallye für Kinder und Erwachsene. In der Aula der Grundschule beginnt am 14. Juni um 19 Uhr ein Konzert mit Thorsten Fabrizi am Klavier und Atsuko Koga an der Querflöte. Außerdem gibt einen Einblick in die Stadtchronik von Möckern.

