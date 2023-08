Von Am Wochenende hat die Fußballmannschaft der SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch die Traditionself des 1. FC Magdeburg zu Gast. An

Gerwisch (vs) - Auf ein tolles Fußballspiel mit vielen Torszenen freuen sich die Gerwischer und ihre Gäste am Sonnabend, 9. September. Dann hat die Fußballmannschaft der SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch die Traditionself des 1. FC Magdeburg zu Gast. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des organisierten Vereinssports im Dorf wird die Partie um 13 Uhr auf dem Sportplatz am Eschenweg angepfiffen.

Rund um den 100. Geburtstag bietet die Sportgemeinschaft das gesamte Jahr über jeden Monat mindestens einen Höhepunkt. In der zweiten September-Woche wird ein langes Festwochenende vorbereitet. Während das Fußballspiel allen Interessierten offen steht, ist die Festsitzung am Freitag, 8. September, eine Veranstaltung für Vereinsmitglieder und Gäste. Auch der Partyabend mit der Band „Tänzchentee“ am 9. September in der Sporthalle richtet sich nur an Vereinsmitglieder. Alle Gerwischer Vereine und die Volkssolidarität lädt die Sportgemeinschaft Blau-Weiß am Sonntagnachmittag zu einem Kaffeenachmittag ein. Ein Kulturprogramm wird für gute Unterhaltung sorgen.