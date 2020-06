Der Burger Ballspiel Club (BBC) 08 benötigt Hilfe, um die Sportanlage weiter betreiben zu können.

Burg l Es war eine Art Hilferuf, der den Burger Stadtrat am Dienstagabend aufrütteln sollte. Lars-Uwe Matthias, Vorstandsmitglied des Burger Ballspiel Clubs (BBC) 08, machte in seiner Rede klar, dass der Verein die Sportanlage neben dem Flickschupark künftig nicht mehr aus eigener Kraft betreiben könne. Nicht zuletzt deshalb, weil die ehrenamtliche Arbeit schwinde und dringend Investitionen in die Gebäude nötig seien. Bürgermeister Jörg Rehbaum (SPD) kündigte an, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, um eine Lösung auch mit dem Landkreis zu finden. Die Fraktionen sollen mit einbezogen werden.