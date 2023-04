Wo man in Gerwisch hinsah: Überall stand (Konservenfabrik) Gustav Brentke drauf – hier ein Blick in die Bahnhofstraße in den 1920ern mit dem Fabrikgelände – aber da steckte immer auch viel Henriette Brentke drin. Anlässlich ihres 100. Todestages erinnert am 3. Juni ein Rundgang an die großartigen Leistungen der Fabrikantin.

Repro: Manuela langner