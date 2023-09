Tourismus ankurbeln und Einnahmen erzielen: Die Stadt Burg hat jetzt eine neue Variante für die Verpachtung einer Fläche für Reisemobilstellplätze am Hundestrand des Niegripper Sees vorgelegt.

Stadt Burg bei Magdeburg präsentiert neue Variante für Reisemobilstellplätze am Niegripper See

Blick auf den Grüngürtel des Hundestrandes am Niegripper See. Dieser soll für den Bau von Reisemobilstellplätzen mit der neuen Variante weitgehend unberührt bleiben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Wird ein Teil des so genannten Hundestrandes am Niegripper See auf Burger Seite verpachtet, damit ein Privatinvestor Reisemobilstellplätze schaffen kann? Nach Überarbeitung bisheriger Pläne könnte es im Stadtrat dafür durchaus eine Mehrheit geben. Immerhin hatte das Gremium die Verwaltung vor Monaten beauftragt, vor der Ausschreibung einen tragfähigen Vorschlag zu erarbeiten.