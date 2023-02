Die Stadt Burg will wieder einen neuen Pächter für Catering und Gastronomie in der Stadthalle binden. Weshalb haben viele Unternehmer bislang das Handtuch geworfen?

Burg - In Kürze soll ein neues, so genanntes Interessenbekundungsverfahren für die Stadthalle in Burg auf den Weg gebracht werden – mit dem Ziel, möglichst einen dauerhaften Pächter zu finden, der das Catering für Veranstaltungen übernimmt und möglicherweise auch die glückliche Hand für den Restaurantbetrieb hat, wofür 40 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Das wäre die optimalste Variante.