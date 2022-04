Stadt Burg und Gewerbepark-Firmen weiter im Streit um Straßenbau

Die Lindenallee als zentrale Zufahrt ins Industrie- und Gewerbegebiet an der Bundesstraße 246a soll 2023 saniert werden. Unternehmer befürchten in dem Bauzeitraum einen Verkehrskollaps und kritiiseren zudem die Anbindung an die Landstraße 52.

Burg - Während Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) trotz „harter Gespräche“ noch immer davon ausgeht, dass es in einzelnen Details zum Ausbau der Lindenallee und der Anbindung des Industrie- und Gewerbeparks (IGP) an die Landstraße 52 „zu einem Konsens kommen kann“, sehen zahlreiche Unternehmen mittlerweile das Band zerschnitten. Grund: Auch in kleineren vier Gesprächsrunden in der Verwaltung habe es keine Übereinkünfte gegeben, bestätigen sowohl Firmen im IGP als auch die Stadt. Mittlerweile haben Unternehmen auch Rechtsanwälte eingeschaltet, weil sie nachhaltige Schäden befürchten. Die High Tech-Color Geschäftsführer Thomas und Patricia Wagner sowie Constellium extrusions-Chef Kurt Schmitt sehen sogar die Geschäftsgrundlage gefährdet, sollte die Stadt nicht einlenken. Sie und andere Betriebe haben sich Rechtsbeistand eingeholt.