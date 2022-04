Stadt Burg will ab 2022 Hundesteuer und Grundsteuern anziehen

Burg - Burg muss den Gürtel enger schnallen und zugleich dafür sorgen, dass sich die städtische Kasse etwas füllt. Wie prekär die Lage ist, machte Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) am Donnerstagabend auf der Sitzung des Stadtrates in wenigen Sätzen klar. In der Kasse klafft nach bisherigen Berechnungen für den Haushalt 2022 ein Loch in Höhe von 5,7 Millionen Euro, für die Folgejahre sind es jeweils 2,8 Millionen Euro. Weil der Etat damit nicht genehmigungsfähig ist, sollen, wenn alle Gremien mehrheitlich zustimmen, auch die Steuern angehoben werden – konkret die Hundesteuer um etwa zehn Prozent sowie die Grundsteuern A (agrarisch für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und B (baulich für Grundstücke, die bebaubar oder bebaut sind). Das heißt konkret: Wer einen Vierbeiner besitzt, könnte ab dem kommenden Jahr statt 60 dann 72 Euro zahlen, bei zwei Hunden wären es statt aktuell 72 Euro dann 84 Euro. Hat jemand drei Hunde in seinem Haushalt, müsste er künftig 96 Euro überweisen, derzeit sind es 84 Euro. Bei gefährlichen Hunden ist keine Änderung vorgesehen. Insgesamt erhofft sich die Verwaltung auf diese Weise Mehreinnahmen in Höhe von knapp 24 000 Euro – verhältnismäßig wenig.