Stadt Burg will auch für Kurzzeitparker Gebühren erheben

Die Stadt Burg will die Einnahmen erhöhen und das kostenfreie Kurzzeitparken auf öffentlichen Parkplätzen streichen. Über den Vorschlag muss der Stadtrat entscheiden.

Wer auf öffentlichen Plätzen parken will, muss zahlen. Beliebt ist bislang die Brötchentaste (gelb und grün), mit der das Fahrzeug eine halbe Stunde gebührenfrei abgestellt werden kann.

Burg - Werin Burg zurzeit schnell mal zum Bäcker, zur Post oder in ein Geschäft will, dafür wenig Zeit beansprucht und sein Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz abstellt, kann die so genannte Brötchentaste drücken. Das Ticket ermöglicht ein kostenfreies Parken von einer halben Stunde. Bis jetzt.