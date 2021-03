Blick auf den Burger Markt in Richtung Schartauer Straße. Das Gebiet in der Innenstadt hat sich in den zurückliegenden Jahren deutlich verändert. Foto: Mario Kraus

Der Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für die Zielmarke 2030 ist fertiggestellt. Im Interview: Planer Stephan Westermann.

Volksstimme: Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept zielt bis auf das Jahr 2030. Wo sehen Sie als Planer Burg also in neun Jahren?



Stephan Westermann: Ich bin ganz sicher, dass sich die Stadt so gut weiterentwickeln wird wie bisher. Die Leitbilder im ISEK sind dabei wichtige Pfeiler. Die Grundsteine sind gelegt. Wenn man sieht, welche Investitionen getätigt wurden und welche noch stattfinden, wird die Stadt auf vielfältige Weise noch lebenswerter werden. Ich denke dabei nur an Kitas, Schulen oder Sport- und Freizeiteinrichtungen. Burg wird nicht unbedingt wachsen, was der demografischen Entwicklung geschuldet, aber auch nicht schlimm ist. Hier gilt es eben, auf Qualität zu setzen. Da wird es mit der Fortschreibung des ISEK sicher noch weitere Impulse geben.



Sie kennen die Kreisstadt seit fast 30 Jahren. Wo liegen die Schwächen und Stärken?



Ich begleite die Stadt tatsächlich schon Jahrzehnte. Mir fallen ehrlich gesagt keine Schwächen ein. Im Gegenteil: Die Stadt hat mit ihren Dörfern unwahrscheinlich viele Stärken. Ob es die günstige Lage an der Autobahn ist, die Nähe zu Magdeburg oder Berlin oder aber auch die Elbauenlandschaft und den Vorfläming. Das alles sind optimale Faktoren, die die Entwicklung der Stadt bereits beeinflusst haben und sicher auch weiter beeinflussen werden. In diesem Zusammenhang hat die Stadt bislang viele Fördermöglichkeiten genutzt, ihre Stärken auszubauen.



Wir haben gerade aufgezeichnet, dass Burg immer noch Einwohner verliert, obwohl seit Jahren mit vielen Investitionen gegengesteuert wird. Wie bewerten Sie diesen Fakt?



Burg wird Einwohner verlieren, das hatte ich eingangs erwähnt. Unsere Prognosen weichen diesbezüglich zwar von denen des Statistischen Landesamtes ab, aber der Fakt steht. Dennoch steckt niemand den Kopf in den Sand, was richtig ist. Industrie, Handwerk und Gewerbe werden künftig immer mehr Fachkräfte benötigen, die auch für Zuzug sorgen werden, sofern die Stadt als guter Wohnort wahrgenommen wird. Auch die Tatsache, dass beispielsweise vermehrt Bauplätze und –möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, ist der richtige Weg. Insgesamt will die Stadt ihre lokale Willkommenskultur stärken und ausbauen.



Sie sprachen von neuen Baugebieten. Hätte man damit im Vergleich mit Biederitz oder Lostau nicht schon viel früher beginnen müssen?



Ich kenne die Entwicklung von den genannten Orten nicht, wenngleich ich weiß, dass es in Speckgürtelräumen durchaus einen Wettbewerb von Einwohnern gibt. Dass Burg hier zu spät dran ist, glaube ich nicht. Denn es geht nicht nur darum, große Bauflächen auszuweisen, sondern auch den Fokus auf die Innen- beziehungsweise Altstadt zu legen. Auch im Bestand der Kernstadt und in den Ortschaften existieren Potenziale, die für Bauwillige interessant sind. Das macht Burg dann insgesamt reizvoller.



Zwischen Dorf und Stadt liegen – allgemein gesagt – oftmals Kluften. Wie beurteilen Sie dies am Burger Beispiel?



Von Kluften kann nicht die Rede sein. Wir haben ja die Ortschaften dieses Mal dezidiert mit einbezogen, und ich war erstaunt, mit wie viel Engagement hier mitgearbeitet wurde und wie viel Rückmeldungen es zu vielen Schwerpunkten gab. Hier nehme ich ein großes Miteinander wahr und damit eine andere Stimmung als in anderen Städten. Die Dörfer haben eine enge Bindung an die Stadt und viele Entwicklungsstrategien mit Hilfe des Leader-Programms bis 2030 erarbeitet, wie der Ausbau von Dorfgemeinschaftszentren und Mehrgenerationenplätzen.



Ein Hauptkritikpunkt von Einwohnern ist die Tatsache, dass es keine straßenbegleitende Vernetzung mit Radwegen zwischen Burg und den Dörfern gibt. Eine Lösung ist aktuell nicht in Sicht. Wie kann diesen Standortnachteilen begegnet werden?



Ja, das ist tatsächlich ein Ärgernis. Und ich kann das auch verstehen. Der Bau von straßenbegleitenden Radwegen an Bundes- und Landesstraßen zu den Burger Ortschaften ist sehr schwierig und mit unterschiedlichsten Zuständigkeiten verbunden. Hier wird es sicher keine schnellen Bauprojekte von Burg nach Niegripp oder Schartau geben. Alternativ wird jedoch versucht, über den ländlichen Wegebau Möglichkeiten aufzuzeigen, wenn es dafür auch Fördermittel gibt.