Stadtförderverein in Gommern plant einen Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Am zweiten Adventswochenende soll in Gommern wie gewohnt der Weihnachtsmarkt stattfinden. Im Arbeitskreis Kultur des Stadtfördervereins „Wir für Gommern“ laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Gommern - Bleiben die Rahmenbedingungen so, wie sie derzeit sind, dann könne der Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende auf dem Platz des Friedens stattfinden, teilte Axel Struy, Vorsitzender des Arbeitskreises Kultur des Stadtfördervereins „Wir für Gommern“, mit. Der Arbeitskreis Kultur steckt mitten in den Vorbereitungen. Das Programm steht, derzeit laufen die Absprachen mit den Händlern.