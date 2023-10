Stadträtin zeigt Stadt Gommern an

Die Schilfmahd in Ladeburg erfolgte außerhalb des vom Naturschutzgesetz erlaubten Zeitfensters, so Grünen-Stadträtin Ramona Schmied-Hoboy.

Ladeburg. - „In Ladeburg wurde am 28. September 2023 ein Amphibien-Mäh-Fahrzeug im Dorfteich zu Wasser gelassen. Ich habe dies zum Anlass genommen, und mich bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) am gleichen Tag schriftlich nach der Genehmigung zur Entnahme des Schilf- und Röhricht-Bereiches erkundigt“, wendet sich Ramona Schmied-Hoboy an die Volksstimme.

„Wenn nicht zum wiederholten Male und dann noch in der absoluten Schutzzeit die Mahd durchgeführt worden wäre, wäre es bestimmt nicht mal aufgefallen. Nun jedoch brodelt und kocht es in der Küche. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit solcher Aktion – die Mahd von Schilf, das ja doch jedes Jahr wieder nachwächst – ist bereits durch Ladeburger an mich herangetragen worden“, prangert sie an.

Es ist nicht das erste Mal

Die Grünen-Stadträtin ist verärgert. Es ist nicht das erste Mal, dass sie in Sachen Schilfmahd am Ladeburger Dorfteich aktiv geworden ist. Schon im Jahr 2021 hatte die Stadt Gommern den Teich von Schilf befreien lassen. Ebenfalls innerhalb des vom Bundesnaturschutzgesetz festgesetzten Schutzzeitraumes vom 1. März bis zum 30. September. Auch damals zeigte Ramona Schmied-Hoboy die Mahd bei der UNB an.

„Am Freitagvormittag, 29. September, erhielt ich einen Rückruf aus der UNB, dass es bezüglich der Mahd keine Genehmigung gab. Zu diesem Zeitpunkt war das Amphibienfahrzeug voll im Einsatz und hatte bereits ein Drittel gemäht“, ärgert sie sich.

Naturschutzbehörde sagt, dass die Mahd verboten ist

Die Antwort der UNB liegt auch der Volksstimme vor. Darin heißt es unter anderem: „Die Gemeinde wurde darüber informiert, dass Röhrichte (...) gesetzlich geschützte Biotope sind, deren Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung verboten ist.“

Zum Thema: Dorfteich ist zugewachsen

Mit den Vorwürfen konfrontiert, zeigt sich Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein irritiert über das Vorgehen von Ramona Schmied-Hoboy. „Die Art und Weise, wie Frau Schmied-Hoboy wieder vorgeht, ist für mich äußerst befremdlich. Es ist sehr verwunderlich, dass sie als Stadträtin nicht mit uns als Stadt spricht, sondern sofort Anzeige-Wege und den Weg in die Öffentlichkeit geht, anstatt mit uns zu reden und in Erfahrung zu bringen, wie die Hintergründe sind“, so Hünerbein.

Ist es Schilf oder Röhricht?

Nach Ansicht der Stadt handelt es sich in Ladeburg nicht um geschütztes Röhricht, sondern um Schilfrohr, das durchaus gemäht werden darf.