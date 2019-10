Stadtplaner, Einwohner und Unternehmen loten die Zukunft des Stadtteils Burg-Süd aus. Er soll attraktiver werden.

Burg l Wolfgang Groß lebt gern in Burg-Süd. „Woanders will ich gar nicht hin. Nur wenn ich lese, dass das Land noch über 500 Millionen Euro einsparen muss, bin ich skeptisch, ob hier wirklich noch viel investiert werden kann“, sagt er am Dienstagabend, als der Stadtteil von Kommunalpolitikern, Fachleuten der Verwaltung, Planern und Chefs von Unternehmen unter die Lupe genommen wird. Fest steht schon nach wenigen Metern des Rundganges, dass viele verschiedene Weichen gestellt worden sind, um Burg-Süd für die rund 1550 Einwohner wieder attraktiv zu machen. „Da gab es früher manche Fehlentscheidungen, aber jetzt schauen wir nach vorn. Wir stehen geschlossen zu Burg-Süd“, beruhigt Stadtrat und Bauausschussmitglied Klaus Möbius (SPD) seinen Sportsfreund Groß.

Baubeginn Frühjahr 2020

Dass tatsächlich Hand angelegt wird, versichert DRK-Vorstand Frank-Michael Ruth. Dem geplanten Bau einer Kindereinrichtung mit 90 Betreuungsplätzen, davon 30 integrative, steht nun nichts mehr im Wege. Knapp 2,9 Millionen Euro wird der Kreisverband Jerichower Land/Magdeburg mindestens investieren, rund 640.000 Fördermittel stehen bereit. „Wobei wir noch nicht wissen, wie sich die Baupreise tatsächlich entwickeln“, sagt Ruth. Eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern wird für das Vorhaben benötigt. Im kommenden Frühjahr 2020 sollen die Arbeiten beginnen.

DRK und Stadt blicken dabei schon weiter in die Zukunft: Sollte die Kinderzahl wieder einmal schrumpfen, könnte die Kita, die im so genannten Raster-Bau entstehen soll, für altengerechte Wohnungen umfunktioniert werden. Eine Variante, mit der auch ältere Einwohner leben können. „Das ist ja vernünftig“, urteilt Helga Mertin, die seit 1981 in Süd lebt. „Es gibt jetzt viel Grün hier und die Einkaufseinrichtungen sind in der Nähe“, sagt die Rentnerin. Sie würde sich nur wünschen, dass die oberen, leergezogenen Stockwerke des Plattenbaus vielleicht abgetragen werden könnten. „Das ist machbar, aber eine Frage des Geldes beziehungsweise von Fördermitteln“, sagt Diethelm Harp, Vorstand der Burger Wohnungsbaugenossenschaft, die in Süd zahlreiche Häuser saniert hat.

Bilder Sabine Baehr und Helga Mertin gaben viele Aregungen. Foto: Mario Kraus



Klaus Möbius (l.) im Gespräch mit Tim Lührmann vom Planungsbüro. Foto: Mario Kraus



Nach Abriss Chance für Wohnungsbau

Apropos Grün: Für Planer Stephan Westermann und Bürgermeister Jörg Rehbaum (SPD) ist klar, dass großflächige Grünflächen nicht das Ziel der Stadtentwicklung sein können. Nach dem Abriss von Wohnblöcken bestünde jetzt die Möglichkeit für einen individuellen Wohnungsbau. Der Vorschlag von Wolfgang Groß, beispielsweise Reihenhäuser zu errichten, findet Anklang. „Hier besteht die Chance für zwei- oder zweieinhalbgeschossige Häuser. Das wäre ideal für junge Familien“, meint Möbius. Das Thema soll weiter im städtischen Bauausschuss verfolgt werden. Auch deshalb, weil es eine große Nachfrage nach Bauplätzen in der Stadt gibt.

Gebaut wird im kommenden Jahr auch gegenüber der jetzigen grünen Wiese. Die Finanzierung, um Grundschule und Sporthalle sanieren zu können, ist jetzt in trockenen Tüchern, der letzte Fördermittelbescheid am Dienstag eingetroffen. Für jeweils 2,5 Millionen Euro werden beide Einrichtungen auf den neuesten Stand gebracht, sagt der zuständige Sachgebietsleiter Ulf Petermann. Dies sei für den Stadtteil ein großer Schritt nach vorn, was viele Anwohner bestätigen.

Kritik: Zuviel Lärm am Bolzplatz

Und welche Sorgen und Anregungen haben diejenigen, die meist seit Jahrzehnten dort leben? „Ein bisschen mehr Ruhe“, sagt Sabine Baer. Sie wohnt seit 1983 im Südring 16b mit Blick nach Schermen. Der Bolzplatz ganz in der Nähe wird in den Frühjahrs- und Sommermonaten von Erwachsenen lautstark als Spielfläche genutzt. Die Bälle treffen dann gegen ein Gitter. „Durch den Schall sind vor allem die Mieter der oberen Stockwerke betroffen. Manchmal ist es so extrem, dass wir nicht mehr auf dem Balkon sitzen können. Hier müsste die Stadt mit dem Ordnungsamt eingreifen. Wir als Mieter können da nichts tun.“ Der Fall ist jedenfalls notiert.

„Wir werden an einer Lösung arbeiten“, sagt der Stadtchef. Auch der Anblick der so genannten Würfel-Blöcke am anderen Ende des Stadtteils mit dem Springbrunnen sei kein Aushängeschild für Süd, beklagen Einwohner. Diesbezüglich seien der Stadt jedoch die Hände gebunden, die Blöcke gehören einem Privatinvestor, „der offensichtlich kein Interesse an einer Sanierung hat und nur vermieten will“, so Rehbaum. Zweifellos gebe es bei der Gestaltung des Umfeldes noch Nachholbedarf.