Stadtverwaltung Burg beantwortet die wichtigsten Fragen zu Benachrichtigungen und Briefwahl

Burg - Im nächsten Monat stehen die Bundestagswahlen an. Genau genommen am Sonntag, 26. September. Fast genauso wichtig wie die Frage, bei welcher Partei das Kreuzchen gemacht werden soll, ist für die Wahlberechtigten das Thema Wahlunterlagen. Wann kommen die und wie kann Briefwahl beantragt werden? René Teßmann, derzeit stellvertretender Pressesprecher der Stadt Burg, gibt Antworten auf diese Fragen zur anstehenden Bundestagswahl. „Die Wahlunterlagen werden an diesem Freitag gedruckt, werden dann in der nächsten Woche verschickt und sollten Ende August bei den Bürgern eingegangen sein“, kündigt er an.