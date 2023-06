Umzug Standesamt in Burg bei Magdeburg jetzt in einem besonderen Denkmal der Kreisstadt

Wer in Burg bei Magdeburg den Bund fürs Leben schließen will, muss ab heute nicht mehr das Rathaus in der Altstadt aufsuchen, sondern ein ganz besonders aufwendig saniertes Denkmal am Rande der Kreisstadt.